Трейдинг онлайн: что и где торговать

Что такое трейдинг ― это торговля на финансовых рынках. А финансовых рынков есть несколько: валютный, он же Форекс, фондовый (тут торгуют акции, индексы и т.п.), криптовалютный, сырьевой, фьючерсный… Если вы собираетесь стать трейдером, выберите рынок, на котором начнете свою карьеру.

Наиболее популярный выбор новичков ― валютный рынок. Почему? Ответ прост:

Требуется небольшой стартовый капитал. Идеально ― от 1000 долларов. Но под небольшим мы подразумевали другую сумму ― от 100 долларов.

Идеально ― от 1000 долларов. Но под небольшим мы подразумевали другую сумму ― от 100 долларов. Торговый терминал ― программ, благодаря которой вы будете открывать и закрывать сделки, ― бесплатный и прост в использовании.

Некоторые стратегии не требуют присутствия у терминала более нескольких часов, а благодаря роботам, трейдер может уделять трейдингу и того меньше времени.

Для анализа движения цены инструмента необходимо обрабатывать сравнительно небольшой объем информации. Если для торговли акциями вы должны знать цифры компании, все ее показатели, следить за новостями, то для валютной пары вам нужны новости, которые в календаре трейдера имеют статут «важные» или «средней важности». А принципы технического анализа для всех инструментов одинаковы.

Если для торговли акциями вы должны знать цифры компании, все ее показатели, следить за новостями, то для валютной пары вам нужны новости, которые в календаре трейдера имеют статут «важные» или «средней важности». А принципы технического анализа для всех инструментов одинаковы. Манипуляции на валютном рыке со стороны крупных игроков встречаются редко.

Среди торговых стратегий валютного рынка наиболее распространенные интрадей-стратегии ― то есть когда сделки открываются и закрываются внутри дня. И вы видите, сколько заработали за сегодня. А это хороший стимул продолжать дальше.

И вы видите, сколько заработали за сегодня. А это хороший стимул продолжать дальше. Это ликвидный рынок с понятными инструментами и правилами торговли.

Выбор торговых брокеров больше, а также много курсов, видео и книг на эту тему.

Выбор зависит от вас, ведь необязательно то, что подходит большинству, ― будет подходить и вам. Но мы не советуем распыляться в самом начале карьеры и торговать на нескольких рынках сразу.

Трейдинг с нуля: как научиться торговать

Когда вы выбрали рынок, который вас больше всего привлекает, пройдите обучение. Да, это важно и это необходимо. Трейдинг ― это заработок на ваших знаниях, как в принципе, и любая профессия.

Вы сейчас знаете:

Как анализировать инструмент?

Как определить лучшее время для открытия сделки?

Как контролировать сделку?

Какие факторы говорят о том, что сделка удачно открыта?

Какие сигналы свидетельствуют о том, что вы выбрали правильную стратегию?

Когда стоит закрывать сделку ― что об этом будет говорить?

Как контролировать риски?

Как просчитать сумму для ордера?

Где по сделке выставлять приказы и что такое вообще эти приказы?

За чем именно надо следить на графиках, как работать с графиками?

Вопросов множество ― и ответы на них дают именно курсы по трейдингу с нуля. Ни в одной статье, ни в одном вебинаре вы не найдете всей этой информации ― нужно перечитать кучу книг и пересмотреть множество видео, чтобы понять, как заработать на трейдинге. К слову, о книгах, для начала скачайте «50 оттенков Форекса»― вы получите ответы на большинство вопросов и сможете понять главные принципы трейдинга. Книга бесплатная для всех.

Почему мы считаем, что именно обучающий курс ― наиболее перспективный и выгодный метод обучения трейдингу.

Знания систематизированы. Вам дадут только то, что вам надо для успеха. Наставник уже отделил воду от «мяса» и даст вам практические знания.

Вам дадут только то, что вам надо для успеха. Наставник уже отделил воду от «мяса» и даст вам практические знания. Знания проверены. Наставник ― практикующий трейдер, и он знает о чем рассказывает.

Наставник ― практикующий трейдер, и он знает о чем рассказывает. Знания на примерах. Вам будут показывать и объяснять торговые ситуации. Это очень важно ― не просто усвоить теорию, а суметь на графике увидеть то, что вы изучили.

Вам будут показывать и объяснять торговые ситуации. Это очень важно ― не просто усвоить теорию, а суметь на графике увидеть то, что вы изучили. Знания собраны в одном месте. Не нужно по крупицам собирать информацию. К тому же есть опасность, что ваш депозит может сгореть из-за «опечатки».

Не нужно по крупицам собирать информацию. К тому же есть опасность, что ваш депозит может сгореть из-за «опечатки». Вы сможете задать вопрос наставнику в рамках курса и получить ответ. А еще общаться с «однокурсниками» и обсуждать стратегии и кейсы. Вспомните свои студенческие годы ― общение ― важный элемент обучения.

А еще общаться с «однокурсниками» и обсуждать стратегии и кейсы. Вспомните свои студенческие годы ― общение ― важный элемент обучения. Наставник может поделиться своей торговой стратегией, что очень ценно для новичка.

Недостатком курсов считают то, что они платные. Но ведь это то же самое, что вы пойдете на курсы вождения, программистов или английского языка. Главное ― найти хорошего наставника. А это можно сделать только на платформе, где собраны лучшие.

Фигуры и стратегии трейдинга: что это и где взять

Мы упомянули о стратегии трейдинга, которой может поделиться наставник. Давайте с вами рассмотрим, что это. Уверены, что вы ориентировочно представляете себе, что это такое. У футбольных команд есть стратегия ― как они будут вести мяч, чтобы забить гол: кто и кому передает пас, кто и за что отвечает, кто и как действует в определенных обстоятельствах. Стратегия в трейдинге ― то же самое: вы должны довести сделку до прибыльного завершения.

В вашей команде ― фигуры технического анализа, приказы на открытие / закрытие ордера, финансовые новости и т.д. У каждого члена этой команды ― свои обязанности, и они отвечают за свой участок поля. А стратегия ― это ваш план действия: что будут делать ваши участники команды и при каких условиях.

Стратегия трейдинга включает:

Какие новости вы изучаете: то есть какие цифры статистики (в целом) будут вам сигналом для открытия сделки, а какие ― что в рынок входить не стоит. Например: если цифры по безработице будут выше ожиданий – я открываю сделку на покупку, если цифры будут ниже ― то я жду коррекции рынка и не вхожу в него.

то есть какие цифры статистики (в целом) будут вам сигналом для открытия сделки, а какие ― что в рынок входить не стоит. Например: если цифры по безработице будут выше ожиданий – я открываю сделку на покупку, если цифры будут ниже ― то я жду коррекции рынка и не вхожу в него. На что обращаете внимание на графике: поведение цены, технические фигуры. Фигуры ― это помощники трейдера. Есть фигуры продолжения тренда, разворота и флета. Они подсказывают, в какую сторону лучше открывать сделку. Вспомните детскую игру, где надо было соединить точки, чтобы увидеть фигуру на картинке. Принцип построения фигуры на графике очень похож ― точками служат максимумы и минимумы цены. У каждой фигуры есть свой принцип построения. К слову, в упомянутой бесплатной книге «50 оттенков Форекса» описаны самые популярные из них.

поведение цены, технические фигуры. Фигуры ― это помощники трейдера. Есть фигуры продолжения тренда, разворота и флета. Они подсказывают, в какую сторону лучше открывать сделку. Вспомните детскую игру, где надо было соединить точки, чтобы увидеть фигуру на картинке. Принцип построения фигуры на графике очень похож ― точками служат максимумы и минимумы цены. У каждой фигуры есть свой принцип построения. К слову, в упомянутой бесплатной книге «50 оттенков Форекса» описаны самые популярные из них. Когда вы открываете ордер (что должно быть на графике, чтобы это произошло) и какой (рыночный, отложенный…)

(что должно быть на графике, чтобы это произошло) и какой (рыночный, отложенный…) Где вы выставляете стоп-приказы.

Когда вы закрываете позицию.

Что вы делаете, если цена разворачивается против вашего ордера (вы предположили, например, что тренд продолжится, а цена развернулась и вместо роста начала падать).

(вы предположили, например, что тренд продолжится, а цена развернулась и вместо роста начала падать). Другие условия, важные именно для вас и вашего решения, как торговать сегодня и торговать ли вообще.

Торговая стратегия ― это общий набор правил. Она составляется на все торговые дни, но учитывает максимально все возможные ситуации.

Где взять торговую стратегию:

Составить самому. Для этого надо изучить график торгуемого инструмента ― посмотреть, как он себя ведет у сильных уровней, какие фигуры трейдинга отыгрываются, что происходит на новостях, сколько в среднем длится тренд и т.д. То есть наблюдение, анализ и опыт.

Для этого надо изучить график торгуемого инструмента ― посмотреть, как он себя ведет у сильных уровней, какие фигуры трейдинга отыгрываются, что происходит на новостях, сколько в среднем длится тренд и т.д. То есть наблюдение, анализ и опыт. Получить от наставника, к которому вы пойдете на обучение.

к которому вы пойдете на обучение. Взять у другого трейдера (самый непопулярный вариант ― так как эта стратегия была составлена с учетом сильных сторон другого человека).

Стратегия ― одна из основ успешного трейдинга. Которая приводит нас опять к обучению. Поэтому, чтобы начать заниматься трейдингом, посвятите время инвестированию в свои знания. Мы не будем говорить: «Не бойтесь». Страх нового ― это нормально. Ненормально, когда страх ограничивает и диктует правила жизни. Идите вперед, тогда неизвестность, которую все боятся, станет известностью благодаря обучению, вашей целеустремленности и храбрости познавать новое.

Трейдинг ― это ваше. Если вы так чувствуете, то действуйте.